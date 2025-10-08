Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук зняла сюжет з передової, де поспілкувалася з військовими 505-го батальйону та 37-ї бригади морської піхоти, передає 24 Канал.

Які цілі переслідують росіяни на Дніпропетровщині?

За даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти просунулися на один кілометр біля населеного пункту Дачне, на 300 метрів біля Філії та на 400 метрів біля Іванівки. Йдеться про населені пункти, розташовані поблизу адміністративного кордону області. Офіційно бойові дії ведуться у двох громадах Дніпропетровської області – Межівській і Новопавлівській.

Начальник штабу 505-го батальйону Андрій підтвердив, що російські війська вже пробираються малими групами. За його словами, противник прагне вийти на адмінкордон для накопичення живої сили, озброєння та військової техніки та відповідно рухатися по різних напрямках – вглиб Дніпроперовщини, на Запоріжжя та Покровськ. "Техніку вони не застосовують від слова "взагалі", – зазначає начальник штабу.

Сюжет Ukrainian Witness з Дніпропетровщини

Українські захисники утримують оборону по правому берегу річки Вовча. Ця річка грає роль відсічного рубежа, адже противнику важче просочитися за передній край. За словами російських полонених, основне завдання окупантів – зосередитися у Філіївському лісі та просуватися вглиб. Адже в лісистій місцевості проводити бойові дії важко.

"Противнику вкрай важливо прийти в Новопавлівку … тому що це пряма дорога на Межову. Межова – це Покровськ, закрите кільце", – пояснив начальник штабу. Переправляються окупанти через річку виключно у військовій формі, без амуніції, використовуючи звичайні канати та сміття для підвищення плавучості.

За словами військових, росіяни зазнають колосальних втрат – довелося замінити вже декілька підрозділів на цьому напрямку.

Начальник групи безпілотних систем 505-го батальйону Іван пояснює, що річка як природний бар'єр дає українським силам певну перевагу у стриманні ворога. Багато окупантів, з його слів, знищено саме під час форсування водойми. На переконання військового, мета росіян – піти далі.

"Я думаю, це вже не йдеться про адмінкордон. Вони просто намагаються просунутися вперед – настільки наскільки зможуть. Як ми бачимо ситуацію трошки нижче нас – з боку Запорізького напрямку – вони просто просуваються вперед. Там вони вже вийшли за адмінкордон Дніпропетровської області. Тому я не знаю, чи вже потрібно казати, що вони ставлять собі за місію вийти лише на адмінкордон. Я думаю, що задача – йти далі", – каже він.

Яка ситуація на Дніпропетровщині?