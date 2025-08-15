На Покровском направлении украинские военные продолжают уничтожать вражеские подразделения, но Россия постоянно перебрасывает новые силы. Недостаток украинских сил на таком широком участке фронта создает трудности.

Враг пытается продвигаться небольшими группами, однако несет значительные потери от ударов ВСУ. Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Что известно о вражеских войсках на Покровском направлении?

По словам Виктора Трегубова, часть российских войск уже ликвидировано, однако вражеская армия постоянно подтягивает резервы с других участков, в частности с Новопавловского направления.

Россия рассматривает Покровское и Добропольское направление как единую операционную зону. Трегубов отмечает, что количество военных на этой территории до сих пор остается колоссальным.

Поэтому по состоянию на сейчас будем считать, что их где-то то же количество – более 100 тысяч в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну "ходить", а не на один несчастный маленький Покровск,

– отметил он.

Спикер опроверг утверждение о том, что оккупанты якобы пришли 18 километров и закрепились на подступах к Доброполью. Фактически они остановились в двух выступлениях без контроля территорий, где начинался их прорыв. Сейчас эти подразделения находятся в посадках на концах выступов и несут значительные потери от ударов ВСУ.

Трегубов добавил, что захватчики действовали не для захвата стабильной линии обороны, а для быстрой инфильтрации вглубь украинских позиций. Большинство атак осуществляют малые группы по 2 – 5 человек, которые пытаются закрепиться в зданиях.

Относительно вероятности большой наступательной кампании осенью, спикер сомневается в возможности отдельной операции. Ведь сейчас основную массу атак осуществляет пехота, а техника применяется крайне ограниченно.

Обратите внимание! По оценкам Трегубова, признаков подготовки масштабного прорыва на Покровском направлении осенью пока нет, даже при условии использования россиянами большего количества бронетехники.

К слову, военные отмечают, что россияне бросают все силы на непрерывные атаки Покровска. Однако украинские защитники прилагают все усилия, чтобы не дать оккупантам продвинуться.

Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал о деятельности бригады, которая недавно освобождала территории и ликвидировала российский прорыв, защищая каждый метр украинской земли.