На Покровському напрямку українські військові продовжують знищувати ворожі підрозділи, але Росія постійно перекидає нові сили. Нестача українських сил на такій широкій ділянці фронту створює труднощі.

Ворог намагається просуватися невеликими групами, однак зазнає значних втрат від ударів ЗСУ. Таку заяву в етері телемарафону зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Що відомо про ворожі війська на Покровському напрямку?

За словами Віктора Трегубова, частину російських військ вже ліквідовано, однак ворожа армія постійно підтягує резерви з інших ділянок, зокрема з Новопавлівського напрямку.

Росія розглядає Покровський та Добропільський напрямок як єдину операційну зону. Трегубов наголошує, що кількість військових на цій території досі залишається колосальною.

Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тисяч загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "ходити", а не на один нещасний маленький Покровськ,

– зазначив він.

Речник спростував твердження про те, що окупанти нібито прийшли 18 кілометрів і закріпилися на підступах до Добропілля. Фактично вони зупинилися у двох виступах без контролю територій, де починався їхній прорив. Зараз ці підрозділи перебувають у посадках на кінцях виступів і зазнають значних втрат від ударів ЗСУ.

Трегубов додав, що загарбники діяли не для захоплення стабільної лінії оборони, а для швидкої інфільтрації вглиб українських позицій. Більшість атак здійснюють малі групи по 2 – 5 осіб, які намагаються закріпитися в будівлях.

Щодо ймовірності великої наступальної кампанії восени, речник сумнівається у можливості окремої операції. Адже наразі основну масу атак здійснює піхота, а техніка застосовується вкрай обмежено.

Зверніть увагу! За оцінками Трегубова, ознак підготовки масштабного прориву на Покровському напрямку восени поки що немає, навіть за умови використання росіянами більшої кількості бронетехніки.

До слова, військові зазначають, що росіяни кидають всі сили на безперервні атаки Покровська. Однак українські оборонці докладають усіх зусиль, щоб не дати окупантам просунутися.

Логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг розповів про діяльність бригади, яка нещодавно звільнювала території та ліквідовувала російський прорив, боронячи кожен метр української землі.