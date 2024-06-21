Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: появились фото подозреваемых

Установлены личности двух мужчин, которые совершили покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Это граждане Казахстана.

Покушение совершили двое мужчин

В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что двое мужчин, в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, который имеет в Украине статус беженца

Смотрите также Подозреваемые в покушении на убийство Садыкова сбежали из Украины, – Офис генпрокурора

"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль", – говорится в сообщении.

Подозреваемые в совершении покушения на Садыкова / Фото Киевской прокуратуры

Отмечают, что подозреваемые наблюдали за потерпевшим определенное время, изучая его маршруты.

Хронология покушения

В день совершения преступления, 18 июня, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, сделал выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого, как уточнили правоохранители, злоумышленники покинули место совершения преступления.

В день совершения покушения они покинули территорию Украины, пересекая границу с Молдовой. Сейчас они объявлены в международный розыск. Заочно подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура сообщила указанным лицам о подозрении. Они объявлены в международный розыск.

Что известно о мотивах покушения