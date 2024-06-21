Замах на казахського опозиціонера Садикова: з'явилися фото підозрюваних

Встановлено особи двох чоловіків, які скоїли замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Це громадяни Казахстану.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

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Встановлено, що двоє чоловіків, віком 33 та 36 років, ретельно спланували вбивство журналіста, що має в Україні статус біженця

"Встановлено, що підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що підозрювані спостерігали за потерпілим певний час, вивчаючи його маршрути.