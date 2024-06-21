Мужчины сейчас объявлены в международный розыск. Они пересекли границу Украины и Молдовы 18 июня.

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Подозреваемые прибыли в Украину в начале июня

Правоохранители установили, что два казаха тщательно спланировали убийство Садыкова, имеющего в Украине статус беженца.

В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемые прибыли на территорию Украины еще 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В Киеве они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. Затем они начали наблюдение за семьей казахского журналиста и изучали маршруты, по которым они передвигаются.

18 июня, в день совершения преступления, один из преступников подошел к машине пострадавшего и выстрелил в него. Другой фигурант – наблюдал за ситуацией вокруг дома. После совершенного они покинули место преступления.

"Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избраны меры пресечения – содержание под стражей", – добавили в прокуратуре.

Следствие продолжается.