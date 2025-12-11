Было ли покушение на Миндича: в Израиле отреагировали на заявление Коломойского

Правоохранители Израиля не подтвердили информацию о покушении на Тимура Миндича. Ранее об этом сообщал Игорь Коломойский.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на израильское издание "Детали".

Что в Израиле говорят о "покушении" на Миндича?

Израильские правоохранители фактически опровергли заявление Коломойского, что на Тимура Миндича якобы было совершено покушение.

В комментарии для СМИ представители полиции указали, что не имеют никакой информации о том, что на Миндича совершили покушение.

В то же время пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман информировал, что полиция по состоянию на сейчас также "не имеет подтверждений" заявлениям, которые сделал Коломойский.

Что предшествовало?