Было ли покушение на Миндича: в Израиле отреагировали на заявление Коломойского
- В Израиле прокомментировали заявление Коломойского о "покушении" на Миндича.
- В комментарии для изданий представители полиции Израиля сообщили, известна ли какая-то информация по этому поводу.
Правоохранители Израиля не подтвердили информацию о покушении на Тимура Миндича. Ранее об этом сообщал Игорь Коломойский.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на израильское издание "Детали".
Что в Израиле говорят о "покушении" на Миндича?
Израильские правоохранители фактически опровергли заявление Коломойского, что на Тимура Миндича якобы было совершено покушение.
В комментарии для СМИ представители полиции указали, что не имеют никакой информации о том, что на Миндича совершили покушение.
В то же время пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман информировал, что полиция по состоянию на сейчас также "не имеет подтверждений" заявлениям, которые сделал Коломойский.
Что предшествовало?
Игорь Коломойский 10 декабря во время судебного заседания заявил, что на Миндича якобы пытались совершить покушение.
По заявлению Коломойского, "покушение" якобы произошло 28 ноября в Израиле. Дополнительные подробности по этому поводу, согласно обнародованной информации, Игорь Коломойский пообещал рассказать во время следующего заседания суда.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии СМИ также сообщил, что никаких обращений относительно "покушения" на Тимура Миндича не поступало.