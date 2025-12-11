Чи був замах на Міндіча: в Ізраїлі відреагували на заяву Коломойського

Правоохоронці Ізраїлю не підтвердили інформацію про замах на Тимура Міндіча. Раніше про це повідомляв Ігор Коломойський.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ізраїльське видання "Деталі".

Дивіться також Триває аналіз, – Лубінець підтвердив, що отримав звернення від Коломойського

Що в Ізраїлі кажуть про "замах" на Міндіча?

Ізраїльські правоохоронці фактично спростували заяву Коломойського, що на Тимура Міндіча нібито було вчинено замах.

В коментарі для ЗМІ представники поліції вказали, що не мають жодної інформації про те, що на Міндіча скоїли замах.

Водночас прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман інформував, що поліція станом на зараз також "не має підтверджень" заявам, які зробив Коломойський.

Що передувало?