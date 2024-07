This is America․ Почему покушение на Трампа изменило все и есть ли еще хоть какие-то шансы у Байдена

.

Со времени дебатов Байдена и Трампа всех, кто интересуется американской политикой, волновал вопрос: снимется ли Байден с гонки и какой будет его потенциальная замена. С вечера 13 июля эта проблема, похоже, уже не актуальна.

Демократам уже можно не волноваться из-за немощности Байдена или нежелания Мишель Обамы баллотироваться, ведь неудачное покушение на их главного оппонента фактически уничтожает все шансы на и без того призрачную победу. Об эффекте "черного лебедя" из Пенсильвании – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о покушении на Трампа в Батлере

13 июля в городке Батлер, что является пригородом Питтсбурга, штат Филадельфия, примерно в шесть вечера по местному времени начался предвыборный митинг кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Послушать политика пришли тысячи людей, которые собрались на открытой местности.

Не успел Трамп рассказать людям об опасности нелегальной миграции, как раздалась серия звуков, что сначала восприняли, как взрывы петард. Но когда в ухо Трампа попала пуля и появилась кровь, люди за ним начали падать, а самого Трампа закрыли своими телами агенты Секретной службы и повалили на землю (в это время с него слетел ботинок), стало понятно, что это покушение.

Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит,

– заявление Трампа в его соцсети Truth Social в первые часы после покушения.

Сам Трамп повел себя очень достойно и даже благородно. Он не стал изображать Януковича после легендарного покушения с яйцом, а гордо поднял кулак к небу (это фото за сутки попало на обложку журнала Time) и воскликнул несколько раз к толпе: "Боритесь, боритесь!". Люди в ответ начали скандировать не менее пафосные: "США, США!". Все это, напомним, происходило практически в прямом эфире.

Трампа доставили в госпиталь, где выяснилось, что его жизни ничего не угрожает. К сожалению, один участник митинга погиб, двое других – были тяжело ранены. Политик поблагодарил Секретную службу, а также выразил соболезнования жертвам стрельбы, которым повезло значительно меньше него.

Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативное реагирование на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье другого человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране,

– заявление Трампа в его соцсети Truth Social в первые часы после покушения.

Кто такой Мэтью Крукс и почему стрелял в Трампа

Убийцей-неудачником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Житель соседнего с Батлером городка Бетел Парк (в часе езды от места проведения митинга) и выпускник-2022.

Он ничем не примечателен. Известно, что Крукс был зарегистрирован как официальный избиратель республиканцев (процедура, которая дает право на участие в праймериз), но при этом донатил демократам. Правда, только 15 долларов в возрасте 17 лет.

В школе Крукс был непопулярным и даже мог быть жертвой буллинга. Также известно, что у него были хорошие оценки и он даже получил стипендию в 500 долларов за успехи в математике.

Стрелял Крукс из полуавтоматической винтовки AR-15. Это и другое оружие в США можно купить абсолютно легально (как пел Eminem в трагическом хите Darkness – Finger on the trigger, but I'm a licensed owner). Также AR-15 печально известна как едва ли не самое любимое оружие "колумбайнеров" – исполнителей массовых убийств в США.

Хотя биография Крукса довольно типичная для организаторов массшутингов, есть и отличия. В соцсетях оставить какой-то след не успел. Также пока ничего не известно о мотивах стрелка или хоть каком-то объяснении его действиям. Это оставляет широкое поле для различных теорий заговоров, которые так любят в США.

Конспирология – "покушение было срежиссировано"?

Уже в первые минуты после покушения в сети начала распространяться конспирология о "подставе" – Трампа начали обвинять в том, что покушение было срежиссировано. Конечно, без всяких доказательств.

Обвинения эти не выдерживают никакой критики, ведь выстрел со 100 метров от не слишком умелого стрелка, а еще и когда цель крутит головой и не стоит на месте – это лотерея, которую даже Трамп себе не может позволить. Он действительно был в нескольких миллиметрах от смерти и это факт.

Другое дело, что есть большие вопросы к Секретной службе, снайперы которой "проспали" стрелка на крыше ангара, хотя агентов и предупреждали о чудаке с винтовкой, который вскарабкался наверх.

Стрелка от глаз агентов спрятало дерево. Крукс успел сделать 8 выстрелов перед тем, как его ликвидировали. И все это ставит большой знак вопроса, ответ на который должно дать детальное расследование.

Как раненое ухо сделает Трампа президентом США

Покушение в Батлере будто обнулило и перечеркнуло все скандалы вокруг Трампа и привлекло к нему симпатии большинства американцев. Он и раньше имел неофициальный статус "тефлонового" кандидата, но его неуязвимость распространялась исключительно на преданный Трампу электорат. Сейчас же события в Батлере, похоже, склонили чаши весов в его пользу и среди нейтральных избирателей.

Напомним, что Пенсильвания, где произошло покушение, является штатом, который "колеблется", а это значит, что будет одним из решающих для победы. Сейчас он стал местом исторического события и это прямо повлияет на ноябрьские выборы.

Политики из обоих лагерей осудили атаку и выразили свои соболезнования. Президент Байден, который еще недавно публично называл Трампа последними словами, теперь обращался к оппоненту подчеркнуто по имени и со всей отзывчивостью.

Логично, что букмекеры существенно повысили общие шансы Трампа на победу на выборах президента, а Конвент Республиканцев в Милуоки, который начнется 15 июля и который должен официально провозгласить Трампа кандидатом от "красных", должен пройти в атмосфере небывалого единения. Сейчас, как и в 1981-м (после покушения на Рейгана) все снова стали республиканцами.



Ставки на победу Трампа стремительно пошли вверх

Де-факто для Трампа это уже победа, ему забыли все грехи и очевидно простят те, за которые он еще не получил приговор (спасибо Верховному суду). А теперь ни у Байдена, ни у кого-либо из демократов просто нет никаких шансов на победу. Трамп даже может ничего не говорить на следующих дебатах и митингах, а просто показывать раненое ухо и повторять свой жест с кулаком вверх.

Все остальное за него сделает его окружение – республиканцы уже возлагают моральную ответственность за покушение на окружение Байдена и шире – на всех демократов, которые якобы устроили публичную травлю Трампа и изобразили его фашистом.

Так, глава кампании Трампа Крис Ласивита уже успел заявить, что "левых активистов, доноров Демократической партии и даже Джо Байдена" следует привлечь к ответственности за "отвратительные замечания", которые, как он считает, и привели к субботнему нападению.

This is America

Выстрелы в Батлере – это большой удар по всей "нормальности" в США. И хотя как Трамп, так и Байден едва ли не синхронно заявили, что "в Америке нет места такому насилию", это не так. Точнее – это откровенная ложь.

И дело даже не в том, что за все время существования Америки ранее уже убили четырех избранных президентов, многих кандидатов на высший государственный пост, а также других политиков, а в том, что происходит в стране прямо сейчас.

Сейчас американское общество разделено и поляризовано СМИ, соцсетями и самими политиками.

Кандидат, который проиграл выборы, фактически организует мятеж, что приводит к штурму Капитолия. Другой кандидат, который очевидно должен уйти на пенсию по возрасту и состоянию здоровья, решает держаться за власть до последнего, словно тот Андропов.

Государство не может решить давние проблемы своих граждан и получает регулярные массовые протесты, которые быстро превращаются в погромы. Часто с использованием огнестрельного оружия и жертвами. Сейчас в США регулярно фиксируют новые и новые массшутинги, жертвами которых становятся десятки людей.

43 года назад режиссер культового "Таксиста" Мартин Скорсезе очень корил себя за то, что в своей ленте "подсказал" психопату Джону Хинкли-младшему план покушения на президента Рейгана, который тот попытался воплотить в жизнь и почти преуспел.

Сейчас он может не волноваться – его Трэвиса Бикла давно превзошли. Сейчас насилие и убийства – это обычные Breaking news американских СМИ. Как пел Дональд Гловер – This is America.