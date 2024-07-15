ФБР заявило, что расследует поступок Крукса как акт внутреннего терроризма. Впрочем, отсутствие четких идеологических мотивов у молодого человека привело к расцвету теорий заговора.
Смотрите также В Трампа стреляли во время митинга: все, что известно о покушении на кандидата в президенты США
Что удалось выяснить следователям
Федеральное бюро расследований считает, что Крукс не имел сообщников. Также следователи не нашли никаких угрожающих комментариев в соцсетях или высказывания идеологических позиций, которые могли бы помочь объяснить, что побудило Томаса нацелиться на Трампа.
Родственники Крукса не ответили на многочисленные сообщения Associated Press. Его отец, Мэттью Крукс, сказал CNN поздно в субботу, что он пытается понять, "что, черт возьми, происходит", но не будет говорить о своем сыне, пока не поговорит с правоохранительными органами. Представитель ФБР сообщил журналистам, что семья Крукса сотрудничает со следствием.
- Правоохранители изучали историю и деятельность Томаса в социальных сетях. Приложение для чата Discord, популярное среди людей, которые играют в онлайн-игры, сообщил, что Крукс, кажется, имел учетную запись, но использовал его редко и не в течение последних нескольких месяцев. Нет никаких доказательств того, что он использовал свою учетную запись для пропаганды насилия или обсуждения своих политических взглядов, сказал представитель Discord.
- Политические предпочтения Крукса были не сразу понятны. Записи показывают, что он был зарегистрирован как избиратель от Республиканской партии в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании кампании также показывают, что он дал 15 долларов комитету прогрессивных политических действий 20 января 2021 года, в день, когда Байден вступил в должность.
- Крукс окончил среднюю школу Bethel Park High School в 2022 году. На последнем курсе парень был среди нескольких студентов, которые получили награду по математике и естественным наукам.
- Томас пытался присоединиться к школьной команде по стрельбе, но ему отказали, потому что он был плохим стрелком.
- По словам Джейсона Колера, который утверждает, что учился с Круксом в средней школе, тот подвергался постоянной травле со стороны сверстников.
- Крукс работал в доме престарелых помощником по диетическому питанию. Администратор дома сказала, что она была "шокирована и расстроена, узнав об инциденте".
- Для покушения на Трампа Крукс использовал винтовку типа AR, которую, как утверждают органы власти, по их мнению, приобрел его отец. Пока неизвестно, взял ли он пистолет без разрешения своего отца.
- В день нападения Крукс был одет в футболку с Demolition Ranch, популярного канала YouTube, который регулярно публикует видео, на которых его создатель стреляет из пистолетов и автоматов по мишеням, среди которых есть человеческие манекены.
- У Крукса в авто, которым он прибыл на митинг, нашли материалы для изготовления бомбы.