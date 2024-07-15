ФБР заявило, що розслідує вчинок Крукса як акт внутрішнього тероризму. Втім, брак чітких ідеологічних мотивів у молодого чоловіка призвів до розквіту теорій змови.
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Що вдалося з'ясувати слідчим
Федеральне бюро розслідувань вважає, що Крукс не мав спільників. Також слідчі не знайшли жодних погрозливих коментарів у соцмережах або висловлення ідеологічних позицій, які могли б допомогти пояснити, що спонукало Томаса націлитися на Трампа.
Родичі Крукса не відповіли на численні повідомлення Associated Press. Його батько, Меттью Крукс, сказав CNN пізно в суботу, що він намагається зрозуміти, "що в біса відбувається", але не буде говорити про свого сина, поки не поговорить з правоохоронними органами. Представник ФБР повідомив журналістам, що родина Крукса співпрацює зі слідством.
- Правоохоронці вивчали історію та діяльність Томаса в соціальних мережах. Додаток для чату Discord, популярна серед людей, які грають в онлайн-ігри, повідомив, що Крукс, здається, мав обліковий запис, але використовував його рідко і не протягом останніх кількох місяців. Немає жодних доказів того, що він використовував свій обліковий запис для пропаганди насильства чи обговорення своїх політичних поглядів, сказав представник Discord.
- Політичні уподобання Крукса були не відразу зрозумілі. Записи показують, що він був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії, але федеральні звіти про фінансування кампанії також показують, що він дав 15 доларів комітету прогресивних політичних дій 20 січня 2021 року, у день, коли Байден вступив на посаду.
- Крукс закінчив середню школу Bethel Park High School у 2022 році. На останньому курсі хлопець був серед кількох студентів, які отримали нагороду з математики та природничих наук.
- Томас намагався долучитися до шкільної команди зі стрільби, але йому відмовили, тому що він був поганим стрільцем.
- За словами Джейсона Колера, який стверджує, що навчався з Круксом в середній школі, той зазнавав постійних цькувань з боку однолітків.
- Крукс працював у будинку престарілих помічником з дієтичного харчування. Адміністратор будинку сказала, що вона була "шокована і засмучена, дізнавшись про інцидент".
- Для замаху на Трампа Крукс використовував гвинтівку типу AR, яку, як стверджують органи влади, на їхню думку, придбав його батько. Наразі невідомо, чи взяв він пістолет без дозволу свого батька.
- У день нападу Крукс був одягнений у футболку з Demolition Ranch, популярного каналу YouTube, який регулярно публікує відео, на яких його творець стріляє з пістолетів і автоматів по мішенях, серед яких є людські манекени.
- У Крукса в авто, яким він прибув на мітинг, знайшли матеріали для виготовлення бомби.