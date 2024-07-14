Американские журналисты написали, что Крукс стрелял с крыши производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, на которой находился Трамп. Именно оттуда он ранил Трампа в ухо, двое (один из них стрелок) людей – погибли, еще двое – получили ранения, пишет 24 Канал.

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Что пишут о 20-летнем подозреваемом

Его (стрелка – 24 Канал) убили снайперы спецслужб. Позже была найдена винтовка AR,

– рассказало издание The New York Post.

По их данным, 20-летний стрелок родом из города Бетел-Парк, что буквально в 40 милях (ориентировочно 64 километрах) к югу от места проведения митинга в городе Батлер.

В уставе избирателей штата указано, что Томас Мэтью Крукс был зарегистрирован как республиканец.



Стрелок принадлежал к республиканской партии / Скриншот The New York Post

Однако журналисты Intercept рассказали, что 20-летний республиканец 20 января 2021 года отправил 15 долларов либеральному комитету политических действий ActBlue, который поддерживает Демократическую партию. Тогда Круксу было 17 лет.

Для голосования как член Республиканской партии он зарегистрировался в том же году, когда ему исполнилось 18 лет.

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Издание CNN писало, что в 2022 году стрелок закончил школу в Бетел-Парке. Его отец позвонил журналистам издания и сообщил, что пытается понять, "что, черт возьми, происходит", однако подождет, пока пообщается с правоохранительными органами, прежде чем говорить о своем сыне.

Сейчас нет данных о том, какие могут быть мотивы Крукса.

Как отреагировал Трамп

Дональд Трамп получил ранение в правое ухо. Однако он уже заявил, что:

благодарит Секретную службу за быструю реакцию,

выразил соболезнования семьям пострадавших (один зритель погиб, двое – тяжело ранены).

Впоследствии 45 президент США и кандидат в президенты впервые показался на людях после покушения.