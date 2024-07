This is America․ Чому замах на Трампа змінив усе та чи є ще хоч якісь шанси в Байдена

.

З часу дебатів Байдена та Трампа всіх, хто цікавиться американською політикою, хвилювало питання: чи зніметься Байден з перегонів та якою буде його потенційна заміна. З вечора 13 липня ця проблема, схоже, вже не актуальна.

Демократам вже можна не хвилюватися через немічність Байдена чи небажання Мішель Обами балотуватись, адже невдалий замах на їхнього головного опонента фактично знищує всі шанси на й без того примарну перемогу. Про ефект "чорного лебедя" з Пенсільванії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Що відомо про мотиви Крукса, який стріляв у Трампа

Що відомо про замах на Трампа у Батлері

13 липня у містечку Батлер, що є передмістям Піттсбурга, штат Філадельфія, приблизно о шостій вечора за місцевим часом почався передвиборчий мітинг кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Послухати політика прийшли тисячі людей, які зібралися на відкритій місцевості.

Не встиг Трамп розповісти людям про небезпеку нелегальної міграції, як пролунала серія звуків, що спершу сприйняли, як вибухи петард. Натомість коли у вухо Трампа влучила куля і з'явилась кров, люди за ним почали падати, а самого Трампа закрили своїми тілами агенти Секретної служби та повалили на землю (в цей час з нього злетів черевик), стало зрозуміло, що це замах.

Як поводився Трамп після замаху: дивіться відео

Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свист, постріли й одразу відчув, як куля пробила шкіру. Пішла сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається,

– заява Трампа у його соцмережі Truth Social в перші години після замаху.

Сам Трамп повівся дуже гідно та навіть шляхетно. Він не став удавати Януковича після легендарного замаху з яйцем, а гордо здійняв кулак до неба (це фото за добу потрапило на обкладинку журналу Time) і вигукнув кілька разів до натовпу: "Боріться, боріться!". Люди у відповідь почали скандувати не менш пафосні: "США, США!". Все це, нагадаємо, відбувалося практично в прямому ефірі.

Трампа доставили до шпиталю, де з'ясувалося, що його життю нічого не загрожує. На жаль, один учасник мітингу загинув, двоє інших – були важко поранені. Політик подякував Секретній службі, а також висловив співчуття жертвам стрілянини, яким пощастило значно менше за нього.

Я хочу подякувати Секретній службі США і всім правоохоронним органам за їхнє оперативне реагування на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсільванія. Найголовніше, я хочу висловити співчуття родині загиблої на мітингу людини, а також сім'ї іншої людини, яка дістала важкі поранення. Неймовірно, що такий акт може статися в нашій країні,

– заява Трампа у його соцмережі Truth Social в перші години після замаху.

Хто такий Метью Крукс і чому стріляв у Трампа

Вбивцею-невдахою виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Мешканець сусіднього з Батлером містечка Бетел Парк (в годині їзди від місця проведення мітингу) та випускник-2022.

Він нічим не прикметний. Відомо, що Крукс був зареєстрований як офіційний виборець республіканців (процедура, що дає право на участь у праймеріз), але при цьому донатив демократам. Щоправда, лише 15 доларів у віці 17 років.

У школі Крукс був непопулярним і навіть міг бути жертвою булінгу. Також відомо, що в нього були добрі оцінки й він навіть отримав стипендію в 500 доларів за успіхи в математиці.

Стріляв Крукс з напівавтоматичної гвинтівки AR-15. Цю та іншу зброю в США можна купити абсолютно легально (як співав Eminem у трагічному хіті Darkness – Finger on the trigger, but I'm a licensed owner). Також AR-15 сумновідома як чи не найулюбленіша зброя "колумбайнерів" – виконавців масових вбивств в США.

Детально Про пісню Darkness читайте в матеріалі 24 каналу

Хоча біографія Крукса доволі типова для організаторів масшутінгів, є й відмінності. В соцмережах залишити якийсь слід не встиг. Також наразі нічого не відомо про мотиви стрільця або бодай якесь пояснення його діям. Це залишає широке поле для різноманітних теорій змов, які так полюбляють у США.

Конспірологія – "замах було зрежисовано"?

Вже в перші хвилини по замаху в мережі почала ширитися конспірологія про "підставу" – Трампа почали звинувачувати в тому, що замах було зрежисовано. Звісно, без жодних доказів.

Звинувачення ці не витримують жодної критики, адже постріл зі 100 метрів від не надто вправного стрільця, а ще й коли ціль крутить головою та не стоїть на місці – це лотерея, яку навіть Трамп собі не може дозволити. Він дійсно був у кількох міліметрах від смерті й це факт.

Інша справа, що є великі питання до Секретної служби, снайпери якої "проспали" стрілка на даху ангара, хоча агентів і попереджали про дивака з гвинтівкою, який видерся нагору.

Стрілка від очей агентів сховало дерево. Крукс встиг зробити 8 пострілів перед тим, як його ліквідували. Й усе це ставить великий знак питання, відповідь на яке має дати детальне розслідування.

Як поранене вухо зробить Трампа президентом США

Замах у Батлері ніби обнулив і перекреслив усі скандали навколо Трампа та привернув до нього симпатії більшості американців. Він і раніше мав неофіційний статус "тефлонового" кандидата, але його невразливість поширювалась виключно на відданий Трампу електорат. Нині ж події в Батлері, схоже, схилили шальки терезів на його користь і серед нейтральних виборців.

Нагадаємо, що Пенсільванія, де відбувся замах, є штатом, який "коливається", а це означає, що буде одним із вирішальних для перемоги. Нині він став місцем історичної події й це прямо вплине на листопадові вибори.

Політики з обох таборів засудили атаку та висловили свої співчуття. Президент Байден, який ще нещодавно публічно називав Трампа останніми словами, тепер звертався до опонента підкреслено на ім'я та з усією чуйністю.

Логічно, що букмекери суттєво підвищили загальні шанси Трампа на перемогу на виборах президента, а Конвент Республіканців у Мілвокі, що розпочнеться 15 липня і який має офіційно проголосили Трампа кандидатом від "червоних", має пройти в атмосфері небувалого єднання. Нині, як і в 1981-му (після замаху на Рейгана) всі знову стали республіканцями.



Ставки на перемогу Трампа стрімко пішли вгору

Де-факто для Трампа це вже перемога, йому забули всі гріхи й вочевидь пробачать ті, за які він ще не отримав вирок (дякувати Верховному суду). А тепер ані в Байдена, ані в будь-кого з демократів просто немає жодних шансів на перемогу. Трамп навіть може нічого не говорити на наступних дебатах і мітингах, а просто показувати поранене вухо та повторювати свій жест з кулаком догори.

Все інше за нього зробить його оточення – республіканці вже покладають моральну відповідальність за замах на оточення Байдена та ширше – на всіх демократів, які нібито влаштували публічне цькування Трампа та зобразили його фашистом.

Так, очільник кампанії Трампа Кріс Ласівіта вже встиг заявити, що "лівих активістів, донорів Демократичної партії та навіть Джо Байдена" слід притягнути до відповідальності за "огидні зауваження", які, як він вважає, й призвели до суботнього нападу.

This is America

Постріли в Батлері – це великий удар по всій "нормальності" в США. І хоча як Трамп, так і Байден ледь не синхронно заявили, що "в Америці немає місця такому насильству", це не так. Точніше – це відверта брехня.

І справа навіть не в тому, що за весь час існування Америки раніше вже вбили чотирьох обраних президентів, багатьох кандидатів на найвищий державний пост, а також інших політиків, а в тому, що відбувається в країні просто зараз.

Нині американське суспільство розділене та поляризоване ЗМІ, соцмережами та самими політиками.

Кандидат, який програв вибори, фактично організовує заколот, що призводить до штурму Капітолія. Інший кандидат, який вочевидь має піти на пенсію за віком і станом здоров’я, вирішує триматися за владу до останнього, немов той Андропов.

Держава не може розв'язати давні проблеми своїх громадян і отримує регулярні масові протести, що швидко перетворюються на погроми. Часто з використанням вогнепальної зброї та жертвами. Нині в США регулярно фіксують нові та нові масшутінги, жертвами яких стають десятки людей.

43 роки тому режисер культового "Таксиста" Мартін Скорсезе дуже корив себе за те, що у своїй стрічці "підказав" психопату Джону Хінклі-молодшому план замаху на президента Рейгана, який той спробував втілити у життя й майже досяг успіху.

Нині він може не хвилюватися – його Тревіса Бікла давно перевершили. Зараз насильство та вбивства – це звичайні Breaking news американських ЗМІ. Як співав Дональд Гловер – This is America.