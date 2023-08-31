Сломал нос и кости лица: какие травмы нанес погибший Силогава патрульной в Днепре
В Днепре водитель напал на представительницу правоохранительных органов, из-за чего напарник полицейского применил оружие и убил его. Впоследствии стало известно, какие именно травмы нанес мужчина патрульной.
Отметим, что произошел этот инцидент 29 августа. Водителя, нарушившего ПДД и набросившегося на полицейскую, зовут Джумбери Силогава. Телеканал Днепр ТВ сообщает, что в результате этого у женщины – переломанный нос и кости лица.
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Состояние полицейской, на которую напал Силогава
Вероятно, у патрульной полицейской, за которую решил вступиться напарник, есть также травмы головы и серьезные ушибы конечностей.
Пострадавшая патрульная была доставлена в одну из городских больниц. Там она пробыла приблизительно 2 дня,
– заявила журналистка местного телеканала.
Кроме того, она заверила, что сейчас представительница правоохранительных органов находится в больнице областного подчинения.
Известно, что она там находится, она в сознании, она может разговаривать. Связан ли перевод из городской в областную больницу с ее ухудшением здоровья – мы не знаем.
Больше об этом инциденте
- Началось все с того, что двое патрульных полицейских решили остановить автомобиль Jaguar, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Впоследствии оказалось, что это Джумбери Силогава, который был в состоянии алкогольного опьянения.
- В автомобиле он находился с женой и двумя детьми. Сначала выполнять требования патрульных он не захотел, поэтому правоохранители начали преследование. Когда им все же удалось остановить машину, Силогава начал проявлять агрессию.
- В частности, он сопротивлялся представительнице правоохранительных органов, нанося ей удары в лицо. Напарник потерпевшей достал табельное оружие и выстрелил несколько раз в правонарушителя. В результате тот погиб.
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по двум статьям: убийство и превышение полномочий. Впоследствии стало известно о другом уголовном производстве по факту посягательства на жизнь патрульных.