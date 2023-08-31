Сломал нос и кости лица: какие травмы нанес погибший Силогава патрульной в Днепре

В Днепре водитель напал на представительницу правоохранительных органов, из-за чего напарник полицейского применил оружие и убил его. Впоследствии стало известно, какие именно травмы нанес мужчина патрульной.

Отметим, что произошел этот инцидент 29 августа. Водителя, нарушившего ПДД и набросившегося на полицейскую, зовут Джумбери Силогава. Телеканал Днепр ТВ сообщает, что в результате этого у женщины – переломанный нос и кости лица.

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Состояние полицейской, на которую напал Силогава

Вероятно, у патрульной полицейской, за которую решил вступиться напарник, есть также травмы головы и серьезные ушибы конечностей.

Пострадавшая патрульная была доставлена в одну из городских больниц. Там она пробыла приблизительно 2 дня,

– заявила журналистка местного телеканала.

Кроме того, она заверила, что сейчас представительница правоохранительных органов находится в больнице областного подчинения.

Известно, что она там находится, она в сознании, она может разговаривать. Связан ли перевод из городской в областную больницу с ее ухудшением здоровья – мы не знаем.

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