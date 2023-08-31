Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона рассказала о девушке, которая находилась в машине с убитым. Об этом пишет 24 Канал.

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Действительно ли ей могут вручить подозрение

Сапьян уточнила, что для ГБР девушка убитого, скорее всего, будет проходить в качестве свидетеля и участника событий.

В уголовном производстве (в отношении полицейского – 24 Канал), я предполагаю, что она скорее всего будет как свидетель и участник событий, и будет допрошена в рамках уголовного производства,

– сказала Сапьян.

Она уточнила, что ГБР расследует исключительно правоохранительные структуры. А гражданские – это работа Национальной полиции. Поэтому относительно возможных нарушений законодательства со стороны той девушки и уголовного производства в отношении нее – это работа полиции.

Обратите внимание! Пока в Национальной полиции не сообщали, что готовят уголовное производство в отношении женщины с видео. 24 Канал держит руку на пульсе событий и, если появится официальная информация, мы сразу об этом сообщим.

Что известно об этой женщине

Женщина на видео – не жена погибшего Джумбери Силогавы. Он недавно развелся и его бывшая жена Наталья Силогава намекнула, что девушка является любовницей убитого.

Собственно, женщину с видео зовут Татьяна Патинка и ей 22 года. У нее есть прописка в Днепропетровской области. Журналистам не удалось выйти с ней на связь, поскольку смартфон выключен.