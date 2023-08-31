Зламав ніс і кістки обличчя: яких травм завдав загиблий Сілогава патрульній у Дніпрі
У Дніпрі водій напав на представницю правоохоронних органів, через що напарник поліцейської застосував зброю та вбив його. Згодом стало відомо, які саме травми завдав чоловік патрульній.
Зазначимо, що стався цей інцидент 29 серпня. Водія, який порушив ПДР та накинувся на поліцейську, звати Джумбері Сілогава. Телеканал Дніпро ТВ повідомляє, що внаслідок цього у жінки – переламаний ніс та кістки обличчя.
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Стан поліцейської, на яку напав Сілогава
Ймовірно, у патрульної поліцейської, за яку вирішив вступитися напарник, є також травми голови та серйозні забої кінцівок.
Постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно 2 дні,
– заявила журналістка місцевого телеканалу.
Окрім того, вона запевнила, що зараз представниця правоохоронних органів перебуває у лікарні обласного підпорядкування.
Відомо, що вона там перебуває, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов'язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо.
Більше про цей інцидент
- Розпочалося все з того, що двоє патрульних поліцейських вирішили зупинити авто Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху. Згодом виявилося, що це – Джумбері Сілогава та він був у стані алкогольного сп'яніння.
- У автомобілі він був з жінкою та двома дітьми. Спершу виконувати вимогу патрульних він не захотів, тому правоохоронці розпочали переслідування. Коли їм все ж таки вдалось зупинити машину, то Сілогава почав проявляти агресію.
- Зокрема, він чинив опір представниці правоохоронних органів, завдаючи їй ударів в обличчя. Напарник потерпілої дістав табельну зброю та вистрелив декілька разів у правопорушника. Внаслідок цього він загинув.
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за двома статтями: вбивство та перевищення повноважень. Згодом стало відомо про інше кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.