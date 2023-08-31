Зламав ніс і кістки обличчя: яких травм завдав загиблий Сілогава патрульній у Дніпрі

У Дніпрі водій напав на представницю правоохоронних органів, через що напарник поліцейської застосував зброю та вбив його. Згодом стало відомо, які саме травми завдав чоловік патрульній.

Зазначимо, що стався цей інцидент 29 серпня. Водія, який порушив ПДР та накинувся на поліцейську, звати Джумбері Сілогава. Телеканал Дніпро ТВ повідомляє, що внаслідок цього у жінки – переламаний ніс та кістки обличчя.

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Стан поліцейської, на яку напав Сілогава

Ймовірно, у патрульної поліцейської, за яку вирішив вступитися напарник, є також травми голови та серйозні забої кінцівок.

Постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно 2 дні,

– заявила журналістка місцевого телеканалу.

Окрім того, вона запевнила, що зараз представниця правоохоронних органів перебуває у лікарні обласного підпорядкування.

Відомо, що вона там перебуває, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов'язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо.

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