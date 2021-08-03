В полиции назвали главные версии смерти Шишова

Сейчас правоохранители рассматривают 2 причины смерти белоруса Виталия Шишова. В то же время друзья активиста убеждены, что тот стал жертвой режима диктатора Александра Лукашенко.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова. Об этом на брифинге по расследованию дела заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Главные версии смерти

Самоубийство,

преднамеренное убийство, замаскированное под самоубийство.

Следователи проверяют возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства,

– подчеркнул Клименко.

Смотрите видео брифинга Нацполиции о расследовании смерти активиста:

Активиста нашли повешенным: главное

Утром 2 августа лидер "Белорусского дома в Украине" вышел на пробежку, но домой так и не вернулся.

На его поиски отправились друзья, волонтеры и правоохранители. Шишова нашли только утром следующего дня – он был повешен в парке.

Полицейские рассказали что на теле активиста обнаружили ссадины, характерные для разового падения.

Несколько депутатов Европарламента обвинили в смерти Шишова диктатора Лукашенко.