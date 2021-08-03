В полиции назвали главные версии смерти Шишова
3 августа 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Сейчас правоохранители рассматривают 2 причины смерти белоруса Виталия Шишова. В то же время друзья активиста убеждены, что тот стал жертвой режима диктатора Александра Лукашенко.
Сейчас правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова. Об этом на брифинге по расследованию дела заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.
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Главные версии смерти
- Самоубийство,
- преднамеренное убийство, замаскированное под самоубийство.
Следователи проверяют возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства,
– подчеркнул Клименко.
Смотрите видео брифинга Нацполиции о расследовании смерти активиста:
Обратите внимание! По данным телеграм-канала NEXTA, Шишов якобы имел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.
Активиста нашли повешенным: главное
- Утром 2 августа лидер "Белорусского дома в Украине" вышел на пробежку, но домой так и не вернулся.
- На его поиски отправились друзья, волонтеры и правоохранители. Шишова нашли только утром следующего дня – он был повешен в парке.
- Полицейские рассказали что на теле активиста обнаружили ссадины, характерные для разового падения.
- Несколько депутатов Европарламента обвинили в смерти Шишова диктатора Лукашенко.