В полиции назвали главные версии смерти Шишова

3 августа 2021 , 15:10
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Источник:

24 канал

Сейчас правоохранители рассматривают 2 причины смерти белоруса Виталия Шишова. В то же время друзья активиста убеждены, что тот стал жертвой режима диктатора Александра Лукашенко.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова. Об этом на брифинге по расследованию дела заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Главные версии смерти

  • Самоубийство,
  • преднамеренное убийство, замаскированное под самоубийство.

Следователи проверяют возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства,
 – подчеркнул Клименко.

Смотрите видео брифинга Нацполиции о расследовании смерти активиста:

 

Обратите внимание! По данным телеграм-канала NEXTA, Шишов якобы имел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

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Автор: Софія Мінджоса