Европарламентарии обвиняют Лукашенко
На ситуацию отреагировали немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон и литовский чиновник Петрас Аустревичюс. Они возмутились тем, что Лукашенко и дальше убивает своих врагов.
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Еще один ночной ужас. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан,
– заявила Крамон.
В то же время евродепутат из Литвы назвал вероятное убийство Шишова "еще одним актом международного терроризма со стороны режима Лукашенко". Он вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. По мнению Аустревичюс, за этим также стоят белорусские спецслужбы.
Шишова нашли повешенным: что известно
- Лидер "Белорусского дома" исчез в Святошинском районе Киеве 2 августа. Он якобы ушел на пробежку, а после этого не вернулся.
- Утром 3 августа полицейские рассказали, что Шишова нашли повешенным возле его дома. Однако правоохранители подозревают, что активиста могли убить и замаскировать все под самоубийство. Они открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
- Знакомые белоруса рассказали, что за ним следили еще тогда, когда активист приехал в Украину. Они уверены, что гибель Шишова – спланированная операция по его ликвидации.