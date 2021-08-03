Европарламентарии обвиняют Лукашенко

На ситуацию отреагировали немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон и литовский чиновник Петрас Аустревичюс. Они возмутились тем, что Лукашенко и дальше убивает своих врагов.

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Еще один ночной ужас. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан,

– заявила Крамон.

В то же время евродепутат из Литвы назвал вероятное убийство Шишова "еще одним актом международного терроризма со стороны режима Лукашенко". Он вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. По мнению Аустревичюс, за этим также стоят белорусские спецслужбы.

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