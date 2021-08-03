Європарламентарі звинувачують Лукашенка

На знайдення білоруса мертвим відреагували німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон та литовський чиновник Петрас Аустревічюс. Вони обурилися тим, що Лукашенко і далі вбиває своїх ворогів.

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Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу – в Україні,

– наголосила Крамон.

Водночас євродепутат з Литви назвав ймовірне вбивство Шишова "ще одним актом міжнародного тероризму зі сторони режиму Лукашенка". Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році. На думку Аустревічюс, за цим також стоять білоруські спецслужби.

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