Європарламентарі звинувачують Лукашенка
На знайдення білоруса мертвим відреагували німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон та литовський чиновник Петрас Аустревічюс. Вони обурилися тим, що Лукашенко і далі вбиває своїх ворогів.
До теми За Віталієм Шишовим постійно стежили, – "Білоруський дім" в Україні
Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу – в Україні,
– наголосила Крамон.
Водночас євродепутат з Литви назвав ймовірне вбивство Шишова "ще одним актом міжнародного тероризму зі сторони режиму Лукашенка". Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році. На думку Аустревічюс, за цим також стоять білоруські спецслужби.
Шишова знайшли повішеним: що відомо
- Лідер "Білоруського дому" зник у Святошинському районі Києві 2 серпня. Він нібито пішов на пробіжку, а після того не повернувся.
- Зранку 3 серпня поліцейські розповіли, що Шишова знайшли повішеним біля його будинку. Однак правоохоронці підозрюють, що активіста могли вбити і замаскувати все під самогубство. Вони відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
- Знайомі білоруса розповіли, що за ним стежили ще від тоді, як активіст приїхав в Україну. Вони впевнені, що загибель Шишова – спланована операція з його ліквідації.