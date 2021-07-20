Попри дощ та негоду, на захід під МВС прийшли чимало людей. Через рух активістів тимчасово довелось перекрити перехрестя вулиць Орлика та Богомольця.

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Біля будівлі МВС зібрали чималу кількість правоохоронців

Про акцію було відомо заздалегідь, отож небайдужих громадян з синьо-жовтими стягами зустрів чималий кордон правоохоронців. Організатори заходу в анонсі наголосили, що винних у справі просто призначили. І ними виявились Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Які вимоги учасників акції:

припинити переслідування невинних,

провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи,

передати справу іншим органам досудового розслідування.

Все, що відбувається з цими обвинуваченими у справі людьми – це настільки жахливо насправді, що кожен, хто живе в цій державі, і хоч трошки розуміє, що відбувається, не може бути обабіч цього,

– сказав під час виступу Станіслав Кулик, адвокат Андрія Антоненка.

Наприкінці заходу учасники акції запалили багато фаєрів.

Дивіться відео з акції:

Дивіться фото з акції / Фото Олега Климчука, 24 канал

Сергій Стерненко відвідав акцію під МВС

Брав участь у заході і громадський активіст Сергій Стерненко. Він наголосив, що вбивство "повісили" на Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

У цей час реальні вбивці на волі. А Аваков пішов собі у відставку, а не в тюрму,

– написав Стерненко у телеграмі.