Попри дощ та негоду, на захід під МВС прийшли чимало людей. Через рух активістів тимчасово довелось перекрити перехрестя вулиць Орлика та Богомольця.
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Біля будівлі МВС зібрали чималу кількість правоохоронців
Про акцію було відомо заздалегідь, отож небайдужих громадян з синьо-жовтими стягами зустрів чималий кордон правоохоронців. Організатори заходу в анонсі наголосили, що винних у справі просто призначили. І ними виявились Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.
Які вимоги учасників акції:
- припинити переслідування невинних,
- провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи,
- передати справу іншим органам досудового розслідування.
Все, що відбувається з цими обвинуваченими у справі людьми – це настільки жахливо насправді, що кожен, хто живе в цій державі, і хоч трошки розуміє, що відбувається, не може бути обабіч цього,
– сказав під час виступу Станіслав Кулик, адвокат Андрія Антоненка.
Наприкінці заходу учасники акції запалили багато фаєрів.
Дивіться відео з акції:
Дивіться фото з акції / Фото Олега Климчука, 24 канал
Сергій Стерненко відвідав акцію під МВС
Брав участь у заході і громадський активіст Сергій Стерненко. Він наголосив, що вбивство "повісили" на Антоненка, Кузьменко та Дугарь.
У цей час реальні вбивці на волі. А Аваков пішов собі у відставку, а не в тюрму,
– написав Стерненко у телеграмі.