У поліції назвали головні версії смерті Шишова
3 серпня 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Наразі правоохоронці розглядають 2 причини смерті білоруса Віталія Шишова. Водночас друзі активіста переконані, що той став жертвою режиму диктатора Олександра Лукашенка.
Наразі правоохоронці вивчають спосіб життя та громадську діяльність Шишова. Про це на брифінгу щодо розслідування справи заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.
До теми На тілі були садна, – у МВС прокоментували травми повішеного Шишова
Головні версії смерті
- Самогубство,
- навмисне вбивство, замасковане під самогубство.
Слідчі перевіряють можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства,
– наголосив Клименко.
Дивіться відео брифінгу Нацполіції про розслідування смерті активіста:
Зверніть увагу! За даними телеграм-каналу NEXTA, Шишов нібито мав канал для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.
Активіста знайшли повішаним: головне
- Зранку 2 серпня лідер "Білоруського дому в Україні" вийшов на пробіжку, але додому так і не повернувся.
- На його пошуки вирушили друзі, волонтери та правоохоронці. Шишова знайшли лише зранку наступного дня – він був повішений у парку.
- Поліцейські розповіли що на тілі активіста виявили садна, характерні для разового падіння.
- Кілька депутатів Європарламенту звинуватили у смерті Шишова диктатора Лукашенка.