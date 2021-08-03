Може бути вбивство

Мобільний телефон і особисті речі Шишова вилучили з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

До теми У Києві зник лідер "Білоруського будинку в Україні" Віталій Шишов: не повернувся з пробіжки

Правоохоронці наголосили, що перевірятимуть всі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства, замаскованого під суїцид.

Повне бачення події встановимо після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів,

– наголосили у поліції.

За даними "Сегодня", тіло білоруса знайшли зранку неподалік вулиці Бударіна.

Правоохоронці просять всіх, хто знав Шишова, надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Дзвоніть за номерами телефону:

098 734 06 46,

097 963 44 74,

102.

Зникнення білоруса: деталі

Шишов є лідером "Білоруського будинку в Україні". 2 серпня він, ймовірно, пішов на пробіжку у Святошинському районі, а після того не повернувся додому.

За даними "Белсат", за чоловіком стежили невідомі. До Шишова та його дівчини кілька разів підходили підозрілі особи та намагалися розпочати розмову.

Після зникнення з телефону білоруса здійснили кілька дзвінків, однак згодом вже ніхто не міг зв'язатися з лідером "Білоруського дому".