Может быть убийство
Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяли с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
К теме В Киеве исчез лидер "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов: не вернулся с пробежки
Правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства, замаскированного под суицид.
Полное видение произошедшего установим после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов,
– подчеркнули в полиции.
По данным "Сегодня" тело белоруса нашли утром недалеко от улицы Бударина.
Правоохранители просят всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное. Звоните по номерам телефона:
- 098 734 06 46,
- 097 963 44 74,
- 102.
Исчезновение белоруса: детали
- Шишов является лидером "Белорусского дома в Украине". 2 августа он, вероятно, пошел на пробежку в Святошинском районе, а после этого не вернулся домой.
- По данным "Белсат", за мужчиной следили неизвестные. К Шишову и его девушке несколько раз подходили подозрительные лица и пытались начать разговор.
- После исчезновения с телефона белоруса совершили несколько звонков, однако впоследствии уже никто не мог связаться с лидером "Белорусского дома".
Что известно о "Белорусском доме в Украине"
Это некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима диктатора Александра Лукашенко. "Белорусский дом" помогает людям найти жилье и работу.