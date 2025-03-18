Про цікаву знахідку у мережі розповів пам'яткоохоронець Дмитро Перов. Його цитує 24 Канал.

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Як вдалося натрапити на історичну знахідку

В одному з дворів Печерського району Києва 8 березня утворилася вирва, в якій опинилися 3 автівки. Машини з провалля довелося діставати комунальникам. Після того, як їх прибрали, під шаром землі в 50 – 60 сантиметрів виявили перекриття, муровану стіну з київської жовтої цегли та нішу з лучковою перемичкою.

За словами Дмитра Перова, це можуть бути підвали садиби-майстерні Самсона Стрельбицького 1820 – 1830 років.

Про це, зокрема, свідчить спрямованість основного ходу, який йде від фасадної будівлі Садиби-майстерні 8-а в напрямку дворового будинку 8-б та закінчується "глухою" нішею,

– зазначив активіст у дописі.

Пам'яткоохоронці допускають, що у проваллі ще є й частина двору сусіднього флігеля. Як зазначив Дмитро Перов, муровані підземелля у дворі садиби можуть бути поєднані в інший спосіб і належати вже до житлового флігеля 8-б. Він збудований у 1911 році та має дійсний статус пам'ятки архітектури та містобудування.

Залишки стародавньої садиби у проваллі: Фото Дмитра Перова

Провалля з історичним підвалом розташоване поблизу Національного художнього музею. Також у Музейному провулку 8-а наприкінці 80-х – початку 90-х років була штаб-квартира Народного Руху України, поруч – пам'ятник В'ячеславу Чорноволу.

Пам'яткоохоронець додав, що в наш час будівлю приватизували. Нині її власником є ТОВ "Київторгремпроект". Минулого року компанія проводила там інженерні дослідження з метою вивчення можливості реконструкції садиби-майстерні Стрельбицького в багатофункціональний офісний центр.