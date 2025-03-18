Об интересной находке в сети рассказал памятникоохранник Дмитрий Перов. Его цитирует 24 Канал.

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Как удалось наткнуться на историческую находку

В одном из дворов Печерского района Киева 8 марта образовалась воронка, в которой оказались 3 автомобиля. Машины из пропасти пришлось доставать коммунальщикам. После того, как их убрали, под слоем земли в 50 – 60 сантиметров обнаружили перекрытие, каменную стену из киевского желтого кирпича и нишу с лучковой перемычкой.

По словам Дмитрия Перова, это могут быть подвалы усадьбы-мастерской Самсона Стрельбицкого 1820 – 1830 годов.

Об этом, в частности, свидетельствует направленность основного хода, который идет от фасадного здания Усадьбы-мастерской 8-а в направлении дворового дома 8-б и заканчивается "глухой" нишей,

– отметил активист в заметке.

Памятники допускают, что в провале еще и часть двора соседнего флигеля. Как отметил Дмитрий Перов, каменные подземелья во дворе усадьбы могут быть объединены другим способом и принадлежать уже к жилому флигелю 8-б. Он построен в 1911 году и имеет действительный статус памятника архитектуры и градостроительства.

Остатки древней усадьбы в провале: Фото Дмитрия Перова

Провал с историческим подвалом расположен вблизи Национального художественного музея. Также в Музейном переулке 8-а в конце 80-х – начале 90-х годов была штаб-квартира Народного Руха Украины, рядом – памятник Вячеславу Черноволу.

Памятникоохранник добавил, что в наше время здание приватизировали. Сейчас его владельцем является ООО "Киевторгремпроект". В прошлом году компания проводила там инженерные исследования с целью изучения возможности реконструкции усадьбы-мастерской Стрельбицкого в многофункциональный офисный центр.