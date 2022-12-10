Полиция Дрездена задержала мужчину, захватившего заложников в ТЦ: мог убить родную маму

В Дрездене утром 10 декабря неизвестный мужчина открыл огонь и взял у заложников посетителей ТЦ. Впоследствии нападавшего задержали правоохранители.

Инцидент произошел в ТЦ Altmarktgalerie, расположенном в центре немецкого города. Во время задержания нападавшего удалось освободить 2 человек.

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Нападающий мог убить собственную мать

Ранее СМИ писали, что 40-летний мужчина застрелил 70-летнюю женщину. В полиции уточнили, что на самом деле женщине было 62 года. Вероятно, она является матерью нападающего.