Инцидент произошел в центре города. Утром мужчина ворвался в офис и открыл огонь. Очевидцы рассказывают о звуках выстрелов.

Кстати В США в супермаркете произошла стрельба: сообщат о многих жертвах

Злоумышленник застрелил женщину и скрылся

В местных СМИ пишут, что 40-летний мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину. Далее он выстрелил во входную дверь, но все же ему не удалось проникнуть внутрь.

Испуганные люди вызвали полицию. Однако злоумышленник сел в машину и уехал. Сообщается, что он забаррикадировался в подсобном помещении местной аптеки и, вероятно, захватил заложников.

Полиция оцепила торговый центр, в котором находится аптека. Жителей ближайших домов просят не выходить на улицу.