Продавец трижды выстрелил в пол из травматического оружия в ходе выяснения отношений с посетителем. Правоохранители задержали злоумышленника.

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Правоохранители задержали мужчину за стрельбу

В полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что она услышала несколько звуков, похожих на выстрелы в магазине по улице Петра Вершигоры.

По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что между продавцом и посетителем магазина возник внезапный конфликт, под который продавец трижды выстрелил в пол. В результате хулиганских действий никто не пострадал. Нарушителю сбежать помешали свидетели происшествия и потерпевший, которые держали его до прибытия полиции.

Какое наказание ожидает мужчину

С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновыми пулями, три гильзы и 12 патронов.

Возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Нарушителем оказался киевлянин, 1972 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

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