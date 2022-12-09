Продавец трижды выстрелил в пол из травматического оружия в ходе выяснения отношений с посетителем. Правоохранители задержали злоумышленника.
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Правоохранители задержали мужчину за стрельбу
В полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что она услышала несколько звуков, похожих на выстрелы в магазине по улице Петра Вершигоры.
По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
На месте происшествия стражи порядка выяснили, что между продавцом и посетителем магазина возник внезапный конфликт, под который продавец трижды выстрелил в пол. В результате хулиганских действий никто не пострадал. Нарушителю сбежать помешали свидетели происшествия и потерпевший, которые держали его до прибытия полиции.
Какое наказание ожидает мужчину
С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновыми пулями, три гильзы и 12 патронов.
Возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Нарушителем оказался киевлянин, 1972 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.
В Киеве прямо посреди улицы умер мужчина
- В самом центре Киева возле станции метро "Хрещатик" 9 декабря заметили лежащего неподвижного мужчину . Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.
- По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и умер возле ресторана McDonalds в центре столицы.
- Умерший мужчина был 1973 года рождения. По словам очевидцев происшествия, он был киевлянин и проживал неподалеку.