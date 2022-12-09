Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї у ході з'ясування стосунків з відвідувачем. Правоохоронці затримали зловмисника.

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Правоохоронці затримали чоловіка за стрілянину

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори.

За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліції.

Яке покарання очікує на чоловіка

З місця події правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв.

Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Порушником виявився киянин, 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

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