Как в старые "добрые" времена

Стрельба случилась прямо среди бела дня. На видео с места происшествия видно, что две компании чего-то не поделили, пишет 24 канал.

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Известно, что участниками стрельбы были владельцы киосков, продающие фейерверки. Что между ними случилось – неизвестно. Возможно, не могли поделить прибыль в канун Нового года.

Поэтому вместо того, чтобы поговорить, россияне решили сразу "обнажить кулаки". Ну, ничего удивительного. Всем известно, что с россиянами договариваться нельзя. Именно поэтому украинские власти и отказались от переговоров о мире с государством-агрессором.

События на видео происходили как в российском боевике. В головах участников действа, пожалуй, еще раздавался саундтрек из сериала "Бригада".

Длилась эта "стрела" недолго. После того как активно раздались выстрелы, все разбежались.

В России посреди бела дня устроили стрельбу: видео

В России радуются открытию деревянного туалета

Создается впечатление, что россияне действительно до сих пор живут в 90-х годах. Об этом говорит и тот факт, что депутат из Новосибирска вполне серьезно хвасталась в твиттере отремонтированным деревянным туалетом на остановке общественного транспорта. Мол, раньше дверей в нем не было, а теперь, о радость, они есть.

Это было очень жалко и низко, ведь чиновница добавила, что таким "ремонтом" власти заботились о водителях. Мол, раньше им "поддувало".