Як у старі "добрі" часи

Стрілянина трапилася просто серед білого дня. На відео з місця події видно, що дві компанії чогось не поділили, пише 24 канал.

Читайте також Сибір теж під загрозою: у FT припустили, чому "бавовна" на аеродромах Росії – лише початок

Відомо, що учасниками стрілянини були власники кіосків, які продають феєрверки. Що між ними трапилося – невідомо. Можливо, не могли поділити прибуток напередодні Нового року.

То ж замість того, щоб порозмовляти, росіяни вирішили одразу "оголити кулаки". Ну, нічого дивного. Усі знають, що з росіянами домовлятися не можна. Саме тому українська влада й відмовилася від переговорів про мир з державою-агресоркою.

Події на відео відбувалися наче у російському бойовику. У головах учасників дійства, мабуть, ще й лунав саундтрек з серіалу "Бригада".

Тривала ця "стріла" не довго. Після того, як активно залунали постріли, всі порозбігалися.

У Росії посеред білого дня влаштували стрілянину: відео

У Росії радіють відкриттю дерев'яного туалету

Складається враження, що росіяни дійсно досі живуть у 90-х роках. Про це говорить і той факт, що депутатка з Новосибірська цілком серйозно хвалилася у твітері відремонтованим дерев'яним туалетом на зупинці громадського транспорту. Мовляв, раніше дверей у ньому не було, а тепер, о радість, вони є.

Це було дуже жалюгідно й низько, адже чиновниця додала, що таким "ремонтом" влада піклувалася про водіїв. Мовляв, раніше їм "піддувало".