Поліція Дрездена затримала чоловіка, який захопив заручників у ТЦ: міг вбити рідну маму
Джерело:Radio Dresden
У Дрездені зранку 10 грудня невідомий чоловік почав стрілянину і взяв у заручники відвідувачів ТЦ. Згодом нападника затримали правоохоронці.
Інцидент трапився в ТЦ Altmarktgalerie, що у центрі німецького міста. Під час затримання нападника вдалося звільнили 2 людей.
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Нападник міг вбити власну матір
Раніше ЗМІ писали, що 40-річний чоловік застрелив 70-річну жінку. У поліції уточнили, що насправді жінці було 62 роки. Ймовірно, вона є матір'ю нападника.
Речник поліції Томас Гайтнер заявив, що чоловік поводився, як психічно хворий. Тому правоохоронці вирішили залучити відповідних фахівців, аби ті переконали нападника добровільно здатися.
Що відомо про захоплення людей у Німеччині
Спочатку нападник намагався увірватися в офіс місцевої радіостанції Radio Dresden. Після того він направився у ТЦ. Дорогою чоловік відкривав вогонь з пістолета, але ні кого, крім власної матері, не поранив.
Тіло 62-річної жінки знайшли у будинку Дрезден-Проліс. Медики на місці події лише констатували її смерть. Головним підозрюваним у вбивстві є син загиблої.
Інші стрілянини у світі
- Нещодавно у мережі опублікували відео стрілянини у російському Єкатеринбурзі. З'ясувалося, що це власники кіосків з феєрверками вирішили влаштувати стрілянину і зібралися 2 великими групами. Виглядало це так, наче вони хотіли згадати 90-ті.
- Ще один випадок трапився у російській Ростовській області. Там вагнерівець-зек, який втік з бойових дій в Україні, відкрив вогонь по поліцейському.
- У штаті Вірджинія, що у США, менеджер супермаркету застрелив 6 своїх колег. Після того нападник вчинив самогубство.