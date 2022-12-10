Поліція Дрездена затримала чоловіка, який захопив заручників у ТЦ: міг вбити рідну маму

У Дрездені зранку 10 грудня невідомий чоловік почав стрілянину і взяв у заручники відвідувачів ТЦ. Згодом нападника затримали правоохоронці.

Інцидент трапився в ТЦ Altmarktgalerie, що у центрі німецького міста. Під час затримання нападника вдалося звільнили 2 людей.

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Нападник міг вбити власну матір

Раніше ЗМІ писали, що 40-річний чоловік застрелив 70-річну жінку. У поліції уточнили, що насправді жінці було 62 роки. Ймовірно, вона є матір'ю нападника.

Речник поліції Томас Гайтнер заявив, що чоловік поводився, як психічно хворий. Тому правоохоронці вирішили залучити відповідних фахівців, аби ті переконали нападника добровільно здатися.

Що відомо про захоплення людей у Німеччині

Спочатку нападник намагався увірватися в офіс місцевої радіостанції Radio Dresden. Після того він направився у ТЦ. Дорогою чоловік відкривав вогонь з пістолета, але ні кого, крім власної матері, не поранив.

Тіло 62-річної жінки знайшли у будинку Дрезден-Проліс. Медики на місці події лише констатували її смерть. Головним підозрюваним у вбивстві є син загиблої.

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