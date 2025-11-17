Развозил наркотики "клиентам" и подрабатывал в такси: полиция задержала водителя в центре Киева

В Киеве на Печерске правоохранители задержали водителя службы такси. По информации следствия, он причастен к сбыту наркотиков и психотропов.

Отмечается, что злоумышленник не только отправлял "товар" по почте, но и лично развозил его клиентам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о задержании водителя в Киеве?

По словам правоохранителей, поздно вечером на одной из улиц Печерского района они остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился 50-летний мужчина. Он сообщил, что работает таксистом. При осмотре машины оказалось, что в ней есть запрещенные вещества.

Правоохранители задержали водителя такси, который занимался сбытом наркотиков / Фото Нацполиции

Полицейские установили, что житель Киевской области совмещал работу в такси и продажу запрещенных веществ, которые он лично доставлял "клиентам" и сбывал через почтовые отделения. Во время следственных действий в арендованном автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с амфетамином и каннабисом, весы, мобильные телефоны, конверты для фасовки и около 12 тысяч гривен.

В полиции добавили, что во время обыска по месту жительства мужчины также обнаружили и изъяли пакет с засушенными грибами неизвестного происхождения, порошкообразные вещества и растения, по которым проводится экспертное исследование.

По факту незаконного хранения с целью сбыта наркотических или психотропных веществ начато досудебное расследование, задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 900 тысяч гривен.

