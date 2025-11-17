Развозил наркотики "клиентам" и подрабатывал в такси: полиция задержала водителя в центре Киева
- В Киеве задержали водителя такси, который развозил наркотики клиентам и отправлял их по почте.
- В арендованной машине и по месту жительства обнаружили амфетамин, каннабис, засушенные грибы и другие вещества, ему грозит до 12 лет заключения.
В Киеве на Печерске правоохранители задержали водителя службы такси. По информации следствия, он причастен к сбыту наркотиков и психотропов.
Отмечается, что злоумышленник не только отправлял "товар" по почте, но и лично развозил его клиентам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Что известно о задержании водителя в Киеве?
По словам правоохранителей, поздно вечером на одной из улиц Печерского района они остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился 50-летний мужчина. Он сообщил, что работает таксистом. При осмотре машины оказалось, что в ней есть запрещенные вещества.
Правоохранители задержали водителя такси, который занимался сбытом наркотиков / Фото Нацполиции
Полицейские установили, что житель Киевской области совмещал работу в такси и продажу запрещенных веществ, которые он лично доставлял "клиентам" и сбывал через почтовые отделения. Во время следственных действий в арендованном автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с амфетамином и каннабисом, весы, мобильные телефоны, конверты для фасовки и около 12 тысяч гривен.
В полиции добавили, что во время обыска по месту жительства мужчины также обнаружили и изъяли пакет с засушенными грибами неизвестного происхождения, порошкообразные вещества и растения, по которым проводится экспертное исследование.
По факту незаконного хранения с целью сбыта наркотических или психотропных веществ начато досудебное расследование, задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 900 тысяч гривен.
Торговля наркотиками: похожие случаи
Ранее в Виннице разоблачили нарколабораторию, оборудованную когда-то победителем школьных олимпиад по химии, которая приносила ему доход в 500 тысяч гривен ежемесячно. Мужчине дали 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а изъятое оборудование и вещества постановили уничтожить.
Тогда как в Британии осудили участников крупной наркобанды, которой руководил из тюрьмы 35-летний Адам Гарнетт. В разоблачении преступной группы правоохранителям помог попугай по имени Манго – домашний любимец девушки Гарнетта – Шеннон Хилтон.