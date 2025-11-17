Розвозив наркотики "клієнтам" і підпрацьовував у таксі: поліція затримала водія у центрі Києва
- У Києві затримали водія таксі, який розвозив наркотики клієнтам та відправляв їх поштою.
- В орендованій машині та за місцем проживання виявили амфетамін, канабіс, засушені гриби та інші речовини, йому загрожує до 12 років ув’язнення.
У Києві на Печерську правоохоронці затримали водія служби таксі. За інформацією слідства, він причетний до збуту наркотиків і психотропів.
Зазначається, що зловмисник не лише відправляв "товар" поштою, а й особисто розвозив його клієнтам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
Дивіться також Нечувана кількість жертв: у Ріо-де-Жанейро спалахнули бої між поліцією і членами наркобанди
Що відомо про затримання водія у Києві?
За словами правоохоронців, пізно ввечері на одній з вулиць Печерського району вони зупинили автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 50-річний чоловік. Він повідомив, що працює таксистом. Під час огляду машини виявилось, що в ній є заборонені речовини.
Правоохоронці затримали водія таксі, який займався збутом наркотиків / Фото Нацполіції
Поліцейські встановили, що житель Київщини поєднував роботу в таксі та продаж заборонених речовин, які він особисто доставляв "клієнтам" та збував через поштові відділення. Під час слідчих дій в орендованому автомобілі було виявлено поліетиленові пакети з амфетаміном і канабісом, ваги, мобільні телефони, конверти для фасування та близько 12 тисяч гривень.
У поліції додали, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка також виявили та вилучили пакет із засушеними грибами невідомого походження, порошкоподібні речовини й рослини, по яких проводиться експертне дослідження.
За фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичних або психотропних речовин розпочато досудове розслідування, затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень.
Торгівля наркотиками: схожі випадки
Раніше у Вінниці викрили нарколабораторію, обладнану колись переможцем шкільних олімпіад з хімії, яка приносила йому дохід у 500 тисяч гривень щомісяця. Чоловіку дали 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а вилучене обладнання та речовини постановили знищити.
Тоді як у Британії засудили учасників великої наркобанди, якою керував з в'язниці 35-річний Адам Гарнетт. У викритті злочинної групи правоохоронцям допоміг папуга на ім'я Манго – домашній улюбленець дівчини Гарнетта – Шеннон Гілтон.