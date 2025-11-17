Зазначається, що зловмисник не лише відправляв "товар" поштою, а й особисто розвозив його клієнтам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про затримання водія у Києві?

За словами правоохоронців, пізно ввечері на одній з вулиць Печерського району вони зупинили автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 50-річний чоловік. Він повідомив, що працює таксистом. Під час огляду машини виявилось, що в ній є заборонені речовини.

Правоохоронці затримали водія таксі, який займався збутом наркотиків / Фото Нацполіції

Поліцейські встановили, що мешканець Київщини поєднував роботу в таксі та продаж заборонених речовин, які він особисто доставляв "клієнтам" та збував через поштові відділення. Під час слідчих дій в орендованому автомобілі було виявлено поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом, ваги, мобільні телефони, конверти для фасування та близько 12 тисяч гривень.

У поліції додали, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка також виявили та вилучили пакет із засушеними грибами невідомого походження, порошкоподібні речовини й рослини, по яких проводиться експертне дослідження.

За фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичних або психотропних речовин розпочато досудове розслідування, затриманому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень.

