Нашли в кустах возле дороги: во Львове погибла 22-летняя девушка

22-летняя львовянка Полина Маркварт исчезла вечером 20 ноября. На следующий день было обнаружено ее тело.

Сейчас полиция уже начала расследование обстоятельств гибели Полины. Ее тело направили на экспертизу, передает 24 Канал с ссылкой на ZAXID.NET.

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Что известно о трагедии

Отмечается, что 22-летняя девушка вечером 20 ноября вышла с работы в районе "Львовводоканала" и не вернулась домой. Последний раз ее зафиксировали камеры наблюдения около 19:00 в ТРЦ King Cross Leopolis на улице Стрыйской.

В тот же день родные Полины обратились в полицию и сообщили о ее исчезновении. Девушку искали полицейские совместно с волонтерами.

Предварительно, тело пропавшей нашли в кустах возле дороги недалеко от стадиона "Арена Львов". Девушка проживала в этом микрорайоне.

К слову, в Запорожье мужчина убил четырех человек из огнестрельного оружия в квартире, а затем совершил самоубийство.