Знайшли в кущах біля дороги: у Львові загинула 22-річна дівчина

22-річна львів’янка Поліна Маркварт зникла увечері 20 листопада. Наступного дня було виявлене її тіло.

Наразі поліція вже розпочала розслідування обставин загибелі Поліни. Її тіло скерували на експертизу, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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Що відомо про трагедію

Зазначається, що 22-річна дівчина увечері 20 листопада вийшла з роботи в районі "Львівводоканалу" і не повернулась додому. Востаннє її зафіксували камери спостереження близько 19:00 в ТРЦ King Cross Leopolis на вулиці Стрийській.

Того ж дня рідні Поліни звернулися до поліції і повідомили про її зникнення. Дівчину шукали поліцейські спільно з волонтерами.

Попередньо, тіло зниклої знайшли в кущах біля дороги неподалік стадіону "Арена Львів". Дівчина проживала в цьому мікрорайоні.

До слова, у Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей з вогнепальної зброї у квартирі, а потім скоїв самогубство.