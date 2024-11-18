Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Національної поліції в Одеській області.

Дивіться також Душ раз на тиждень і сексуальне насильство: як знущаються з дітей у спецшколі на Тернопільщині

На Одещині дитині відрубали голову сокирою

41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкогольні напої. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось, і він сокирою відрубав дитині голову,

– йдеться у повідомленні поліції.

У будинку перебували й інші діти, вони не постраждали. Згідно з оприлюдненою інформацією, усвідомивши, що накоїв, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем, зараз йому надають медичну допомогу. З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертизу.

Правоохоронці в процесуальному порядку затримали чоловіка. Наразі вирішують щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.