Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Одесской области.

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В Одесской области ребенку отрубили голову топором

41-летний житель одного из населенных пунктов Ширяевского поселкового общества всю ночь дома употреблял алкогольные напитки. А когда утром проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, ему это не понравилось, и он топором отрубил ребенку голову,

– говорится в сообщении полиции.

В доме находились и другие дети, они не пострадали. Согласно обнародованной информации, осознав, что натворил, мужчина пытался совершить суицид, порезав себе шею ножом, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Из дома полицейские изъяли доказательства, в частности топор и нож, которые направят на экспертизу.

Кадры с места преступления / Фото ГУ Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители в процессуальном порядке задержали мужчину. Сейчас решают по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Фигуранту грозит лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.