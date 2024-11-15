Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца и адвоката Инну Мирошниченко. Соответствующие кадры Инна сделала во время мониторинговой проверки.

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Условия проживания детей в Новосельской спецшколе

Так, Инна Мирошниченко отметила, что ежегодно на Новосельскую специальную школу из бюджета выделяют почти 20 миллионов гривен. Сколько в нее направляется средств от благотворителей – неизвестно.

Несмотря на это в туалете учебного заведения нет кабинок, которые бы обеспечивали детям приватность, а также отсутствуют мыло, полотенца, горячая вода. Сама уборная не закрывается на ключ, а прямо напротив нее расположена игровая комната. Мыться же 95 воспитанников специальной школы могут лишь в один день – в пятницу, но только с 20:00 до 22:00.

У умывальников есть поддон, а котором можно помыться, когда включают горячую воду – то есть в промежуток между 20:00 и 22:00. Ключа к комнате нет, поэтому мальчики могут зайти к девушкам в любой момент.

В комнатах и детей стоит сломанная мебель, а игрушек у воспитанников практически нет. Возле кабинета директора есть закрытый на ключ склад с гуманитарной помощью, но воспитанникам приходится ходить в порванной обуви. Интересно, что заведение имеет отремонтированную игровую комнату с игрушками, однако туда не пускают детей – только показывают во время проверок.

Детям не предоставляют необходимых средств личной гигиены, они не имеют личных вещей, одежды и игрушек. Во время визита мониторы обнаружили гуманитарную помощь, которая есть в заведении более года, однако средства личной гигиены к детям в течение года так и не дошли! Та же ситуация с именными новогодними подарками,

– отмечает Дмитрий Лубинец.

В пищеблоке хранятся продукты с неизвестным сроком годности. Один ребенок, который имеет аллергию на отдельные продукты, вечером часто остается голодным, потому что ему не предлагают альтернативу. Инне Мирошниченко удалось сделать фото "еды" детей, что состояла из бутерброда с морковью и яйцом, а также горячей воды, которую воспитанники называют "компотом".

В учебном классе для проведения занятий по кулинарии был обнаружен алкоголь в открытом для детей доступе. Руководство же говорит, что помещение используется исключительно как кухня персонала. Дети отмечают, что празднования там происходят регулярно.

Однако на этом ужасы не заканчиваются. Дмитрий Лубинец говорит, что в заведении зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия. Самой маленькой жертве – 8 лет. Медицинскую и психологическую помощь пострадавшим не предоставили. Также детей запугивают помещением их за плохое поведение в психиатрическое учреждение.

"За плохое поведение их (детей – 24 Канал) отправляют в психиатрическую больницу. Это нигде не фиксируют. Если и там плохо ведут себя, то делают уколы, после которых ты как "овощ", – пишет Инна Мирошниченко.

Адвокат предполагает, что психотропные препараты списывают, будто давая их детям, которые уже выбыли из заведения. Затем, скорее всего, неконтролируемо дают другим, потому что они имеют выраженное успокаивающее действие.

Даже в присутствии мониторов работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их.