Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця та адвокатку Інну Мірошніченко. Відповідні кадри Інна зробила під час моніторингової перевірки.

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Умови проживання дітей у Новосільській спецшколі

Так, Інна Мірошніченко зауважила, що щорічно на Новосільську спеціальну школу з бюджету виділяють майже 20 мільйонів гривень. Скільки до неї спрямовується коштів від благодійників – невідомо.

Попри це у туалеті навчального закладу немає кабінок, які б забезпечували дітям приватність, а також відсутні мило, рушники, гаряча вода. Сама вбиральня не закривається на ключ, а прямо напроти неї розташована ігрова кімната. Митися ж 95 вихованців спеціальної школи можуть лише в один день – в п'ятницю, але лише з 20:00 до 22:00.

Біля умивальників є піддон, а якому можна помитися, коли включають гарячу воду – тобто у проміжок між 20:00 та 22:00. Ключа до кімнати немає, тому хлопці можуть зайти до дівчат у будь-який момент.

У кімнатах і дітей стоять зламані меблі, а іграшок у вихованців практично немає. Біля кабінету директора є закритий на ключ склад із гуманітарною допомогою, але вихованцям доводиться ходити у порваному взутті. Цікаво, що заклад має відремонтовану ігрову кімнату з іграшками, проте туди не пускають дітей – лише показують під час перевірок.

Дітям не надають необхідних засобів особистої гігієни, вони не мають особистих речей, одягу та іграшок. Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли! Та ж ситуація з іменними новорічними подарунками,

– зазначає Дмитро Лубінець.

У харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності. Одна дитина, яка має алергію на окремі продукти, увечері часто залишається голодною, бо їй не пропонують альтернативу. Інні Мірошніченко вдалося зробити фото "їжі" дітей, що складалася з бутерброду з морквою та яйцем, а також гарячої води, яку вихованці називають "компотом".

У навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі. Керівництво ж каже, що приміщення використовується виключно як кухня персоналу. Діти зазначають, що святкування там відбуваються регулярно.

Однак на цьому жахи не закінчуються. Дмитро Лубінець каже, що у закладі зафіксовано свідчення дітей та проводиться перевірка фактів сексуального насильства. Найменшій жертві – 8 років. Медичну та психологічну допомогу постраждалим не надали. Також дітей залякують поміщенням їх за погану поведінку до психіатричного закладу.

"За погану поведінку їх (дітей – 24 Канал) відправляють у психіатричну лікарню. Це ніде не фіксують. Якщо і там погано поводяться, то роблять уколи, після яких ти як "овоч", – пише Інна Мірошніченко.

Адвокатка припускає, що психотропні препарати списують, ніби даючи їх дітям, які вже вибули із закладу. Потім, скоріше за все, неконтрольовано дають іншим, бо вони мають виражену заспокійливу дію.

Навіть у присутності моніторів працівники закладу психологічно тиснули на дітей, ображаючи та штовхаючи їх.