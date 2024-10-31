Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Порушення у притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА

Дмитро Лубінець вказав, що моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА відбувався за його доручення тиждень тому. Колеги омбудсмена спільно з представниками громадських організацій виявили, що дітей там поміщають в ізолятор як покарання.

Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо, – повідомив Уповноважений з прав людини.

Окрім цього, чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін – 90 днів. Деякі живуть там вже два роки. Також від час візиту встановили, що:

лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії, що є грубим порушенням

служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА (звідки перемістили дітей зі статусом ВПО) не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей;

реформа деінституціалізації ігнорується: лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей.

Фото з притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА / фото омбудсмен

Звіт про виявлені порушення уже отримали відповідні державні органи. Також Лубінець вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають, що виявлені порушення усунуть протягом місяця.