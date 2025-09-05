В США все громче говорят об ослаблении демократии. Ключевые принципы американской системы оказались под угрозой, а политическая модель Дональда Трампа может закрепить авторитарные тенденции.

Политический комментатор из США Люк Бизли в эфире 24 Канала заметил, что страна рискует получить "пожарный сигнал пятого уровня". Он объяснил, что именно экономические решения Трампа могут стать решающим фактором его поражения.

Смотрите также "Наглости нет предела": в МИД отреагировали на заявление Путина о "гарантиях безопасности" для России

Демократические основы под угрозой

Люк Бизли заметил, что США все больше смещаются от демократии в сторону автократии. Он подчеркнул, что ситуация становится опасной для политической системы страны.

Ключевые демократические принципы действительно были подорваны. И меня очень беспокоит, если политическая модель Трампа, не обязательно он сам, а именно его стиль, не будет устранена от власти на следующих президентских выборах,

– подчеркнул он.

Комментатор объяснил, что в таком случае страна может столкнуться с политическим "пожарным сигналом пятого уровня", что станет предупреждением о критическом состоянии демократии.

Экономические решения как слабое место

Бизли подчеркнул, что главным фактором, который может пошатнуть позиции Трампа, станет экономика. Американцы готовы мириться со многими его ошибками, если они не затрагивают их финансово.

Самое страшное, что я понял об американской политике, – это то, что политик вроде Трампа может делать много неправильного, но если это не затрагивает людей экономически, они готовы это терпеть,

– объяснил он.

По словам комментатора, сейчас ситуация другая: тарифная политика, торговые войны и рост цен бьют по карманам граждан. Именно это, считает Бизли, может стать решающим ударом по политическим перспективам Трампа.

Почему Трампа все же переизбрали?

Люк Бизли объяснил, что многие избиратели поддержали Трампа несмотря на его провалы, потому что не чувствовали прямого удара по собственному благосостоянию. Они замалчивали свои намерения, но впоследствии открыто заявили о приверженности его курсу.

Это была внутренняя вина, осознание, что он не такой уж хороший, но они все равно за него проголосовали. А с годами они становились все громче и увереннее в своих взглядах,

– рассказал он.

Комментатор подытожил, что такая модель политики не исчезнет сразу, однако постепенно может потерять влияние из-за поражений на выборах и экономических ошибок Трампа.

Как меняется политика Трампа в отношении России и мира?