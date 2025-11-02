Крах вполне реален, – политолог объяснил, кто может уничтожить режим Путина

В издании The Telegraph пишут, что Трамп навсегда победит Путина, если сломает его отношения с Китаем. Этот материал вышел сейчас не просто так.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, издание вполне уместно пишет о том, как сломать режим Путина. Но это не касается всей России.

Как уничтожить режим Путина?

Как отметил Саакян, материал не зря вышел как раз на фоне переговоров Соединенных Штатов и Китая. Там пытаются подтолкнуть Пекин к определенным действиям.

Обратите внимание! Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином впервые за 6 лет. Они обсуждали и войну в Украине.

На самом деле Китай не заинтересован в том, чтобы Россия распалась. Они не имеют интереса бороться за ее обломки в случае развала. Сейчас Россия вполне помещается им "в карман" да еще и находится на самообеспечении. И Китай постоянно имеет доступ к ее ресурсам.

Авторы этого материала точно знали, почему сейчас это публикуют и какой месседж хотят донести. Это попытка повлиять на повестку дня США и Китая. Фактически проявлена европейская позиция. Они готовы, что Россия не должна упасть. Но Путин может быть пущен в расход. Он или остановит войну, или его нужно остановить. И тут ответственность на Китае, который имеет наибольшее влияние на Россию,

– отметил Саакян.

Если же Китай не захочет этого делать, то у него постепенно будут отбирать часть влияния. А параллельно будут наказывать санкциями и другими ограничениями.

