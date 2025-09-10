Польша в ночь на 10 сентября отбивалась от массированной атаки российских дронов. Там привлекли серьезные ресурсы, но сбили они лишь несколько беспилотников.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Уже известно, что из-за "Шахеды" в Польше там подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ AWACS и самолеты-заправщики.

Почему Польша сбила достаточно мало "Шахедов"?

Уже была информация, что Польша якобы сбила 4 из 19 российских беспилотников. А, возможно, их было даже и больше.

По словам Нарожного, сбивать "Шахеды" с F-16 и F-35 – такая себе затея. В экономическом плане это чрезвычайно невыгодно.

Стоимость 1 часа F-16 в воздухе – 40-50 тысяч долларов. При этом там поднимали несколько самолетов. F-35 – еще дороже. Там где-то 70-80 тысяч долларов за час в воздухе. То, что сбили немного. Очевидно дроны сами просто падали. А Польша была неготовой с технической точки зрения,

– отметил Нарожный.

Украина также применяет свои истребители для уничтожения "Шахедов". Но перед тем их могут сбить как мобильные огневые группы, так и различные зенитные установки или те же зенитные дроны.

Ситуация в Польше свидетельствует о неготовности стран НАТО к отражению таких атак. И это понятно, ведь война в Украине существенно изменила подходы.

Теперь атакуют не только дорогими крылатыми ракетами. Большинство – дешевые дроны. 100-150 тысяч долларов максимум,

– сказал Нарожный.

