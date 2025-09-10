Польща в ніч на 10 вересня відбивала від масованої атаки російських дронів. Там залучили серйозні ресурси, але збили вони лише кілька безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Вже відомо, що через "Шахеди" в Польщі там підняли польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки ДРЛВ AWACS та літаки-заправники.

Чому Польща збила досить мало "Шахедів"?

Вже була інформація, що Польща буцімто збила 4 з 19 російських безпілотників. А, можливо, їх було навіть і більше.

За словами Нарожного, збивати "Шахеди" з F-16 та F-35 – така собі затія. В економічному плану це надзвичайно невигідно.

Вартість 1 години F-16 в повітрі – 40-50 тисяч доларів. При цьому там підіймали кілька літаків. F-35 – ще дорожчі. Там десь 70-80 тисяч доларів за годину в повітрі. Те, що збили небагато. Вочевидь дрони самі просто падали. А Польща була неготовою з технічної точки зору,

– зазначив Нарожний.

Україна також застосовує свої винищувачі для знищення "Шахедів". Але перед тим їх можуть збити як мобільні вогневі групи, так і різні зенітні установки чи ті ж зенітні дрони.

Ситуація в Польщі свідчить про неготовність країн НАТО до відбиття таких атак. І це зрозуміло, адже війна в Україні суттєво змінила підходи.

Тепер атакують не лише дорогими крилатими ракетами. Більшість – дешеві дрони. 100-150 тисяч доларів максимум,

– сказав Нарожний.

Атака "Шахедами" по Польщі: деталі