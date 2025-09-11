В части Польши после атаки дронов ограничили воздушное движение
- В Польше сообщили, что с 10 сентября до 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено авиационное движение.
- Это сделано из соображений национальной безопасности.
Воздушное движение в восточной части Польши ограничили до декабря. Такие ограничения были введены из соображений национальной безопасности.
Так отмечают в Польском агентстве аэронавигационных услуг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно об ограничении авиадвижения в Польше?
Польское агентство авиационной навигации (PAŻP) сообщило, что с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено воздушное движение.
Отмечается, что ограничения ввели в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры по ограничению полетов на период, не дольше 3 месяцев.
В заявлении указывается, что по просьбе Оперативного командования видов вооруженных сил страны с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 действует ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129.
Зона EP R129 охватывает всю границу с Украиной и Беларусью.
В ведомстве указывается, что от захода солнца до восхода солнца действует полный запрет полетов в зоне EP R129, за исключением военных воздушных судов. Кроме того, в зоне действует круглосуточный запрет полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов.
От восхода солнца до захода солнца, в зоне EP R129 действует запрет полетов, кроме таких исключений:
- пилотируемые летательные аппараты, которые осуществляют полет после представления плана полета, оборудованы действующим транспондером в режиме A и C или в режиме S, поддерживают постоянную радиосвязь "воздух-земля" с соответствующим органом ATS и, в случае необходимости, устанавливают двустороннюю связь на соответствующем канале связи этого органа;
- военные летательные аппараты;
- полеты по сигналам GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
- полеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.
Там добавили, что могут быть разрешены полеты государственной авиации и авиационной скорой помощи, а также полеты с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, в частности в случае стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.
Кроме этого, могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.
В агентстве подчеркнули, что вход в активную зону летательных аппаратов, которые не соответствуют критериям исключений, является нарушением положений Закона об авиации.
Нарушение воздушного пространства Польши дронами России: последние новости
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей фиксировали серию нарушений воздушного пространства. Глава правительства отмечал, что их военные применили оружие против ряда российских объектов.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что такое количество беспилотников не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому такое вторжение "не было случайным событием".
Глава украинского МИДа Андрей Сибига отметил, что российские дроны, влетевшие в Польшу, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления. По его словам, слабая реакция еще больше спровоцирует Россию.