У частині Польщі після атаки дронів обмежили повітряний рух
- В Польщі повідомили, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено авіаційний рух.
- Це зроблено з міркувань національної безпеки.
Так зазначають в Польському агентстві аеронавігаційних послуг. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF FM.
Що відомо про обмеження авіаруху в Польщі?
Польське агентство авіаційної навігації (PAŻP) повідомило, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено повітряний рух.
Зазначається, що обмеження запровадили відповідно до розпорядження міністра інфраструктури щодо обмеження польотів на період, не довший за 3 місяці.
У заяві вказується, що на прохання Оперативного командування видів збройних сил країни з 10 вересня з 22:00 до 9 грудня до 23:59 діє обмеження повітряного руху в східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129.
Зона EP R129 охоплює весь кордон з Україною та Білоруссю.
У відомстві вказується, що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових повітряних суден. Крім того, у зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних літальних апаратів.
Від сходу сонця до заходу сонця, у зоні EP R129 діє заборона польотів, окрім таких винятків:
- пілотовані літальні апарати, які здійснюють політ після подання плану польоту, обладнані діючим транспондером у режимі A і C або в режимі S, підтримують постійний радіозв’язок "повітря-земля" з відповідним органом ATS і, у разі потреби, встановлюють двосторонній зв’язок на відповідному каналі зв’язку цього органу;
- військові літальні апарати;
- польоти за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
- польоти зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.
Там додали, що можуть бути дозволені польоти державної авіації та авіаційної швидкої допомоги, а також польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей або тварин, зокрема у випадку стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій.
Крім цього, можуть бути дозволені польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.
В агентстві підкреслили, що вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень Закону про авіацію.
Порушення повітряного простору Польщі дронами Росії: останні новини
У ніч проти 10 вересня в небі над Польщею фіксували серію порушень повітряного простору. Глава уряду зазначав, що їхні військові застосували зброю проти низки російських об'єктів.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що така кількість безпілотників не могла просто збитися зі шляху й випадково потрапити до Польщі. А тому таке вторгнення "не було випадковою подією".
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що російські дрони, що влетіли в Польщу, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. За його словами, слабка реакція ще більше спровокує Росію.