Премьер-министр Украины заявил, что соседняя Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Денис Шмыгаль вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заключили сегодня соответствующий меморандум.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Денис Шмыгаль поделился деталями встречи с премьером Польши.

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Благодарность за помощь

Денис Шмыгаль написал, что на встрече с Матеушем Моравецким он поблагодарил за значительную финансовую помощь Украине и всестороннюю поддержку, в том числе оружие.

Увеличение экспорта из Украины

В частности, премьеры обсудили возможность увеличения экспорта из Украины в Польшу. Отмечается, что блокирование террористической Россией украинских морских портов может повлечь за собой мировой продуктовый кризис.

Шмыгаль предложил создать "зеленые коридоры" на украинско-польской границе для экспорта зерна.

Санкции против России

Премьер-министр Украины отметил, что среди основных вопросов этой встречи было ужесточение санкций против России и конфискация замороженных российских активов.

В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе,

– отметил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня Конституции в Польше, который отмечают 3 мая, президент Владимир Зеленский обратился к польскому народу и поблагодарил за помощь, которую они оказывают украинцам.

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