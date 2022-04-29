Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также поблагодарил союзников за помощь.

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ВСУ получают новое и необходимое оружие

Он также отметил, что наши военные получили зенитно-ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Его уже доставили зенитным ракетным войскам воздушного командования "Юг".

Мы продолжаем получать помощь. Чем больше ее будет и именно той, которая нам нужна – тем быстрее мы победим Россию,

– подчеркнул он.

В США поддержали ленд-лиз для Украины

Напомним, 28 апреля Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Благодаря соответствующему законопроекту Джо Байден получает расширенные полномочия в передаче или предоставлении в аренду нашей стране оборонных средств. Интересно, что в последний раз его использовали во время Второй мировой войны. Тогда помощь из США поспособствовала победе над гитлеровской Германией.

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